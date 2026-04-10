今週(2026年4月3日〜4月5日)の映画動員ランキングは、新作の登場こそなかったものの順位の入れ替わりが目立つ一週となった。首位は『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が春休み効果で6週連続キープし、累計興収はついに37億円を突破。一方、前週10位だった『超かぐや姫！』が5位へと一気にランクアップを果たしたほか、『プロジェクト・ヘイル・メアリー』も4位から3位へと浮上した。さらに『ウィキッド 永遠の約束』は累計