この春にリニューアルした朝の情報番組『あさイチ』（NHK）に対して、視聴者から不評の声が続出。平均視聴率も下がり気味という大ピンチを迎えている。いったい、何が起きているのか――。【写真】「落ち着かないねぇ…」博多大吉も苦言、『あさイチ』の新スタジオ「民放の昼感が強すぎる」失われた“安心感”同番組はスタジオも一新され、ピンクの配色が多く明るいセットになった。また、番組冒頭から情報量が一気にアップ。