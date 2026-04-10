『マペット・ショー』の司会、カーミットと『週刊プレイボーイ』で連載中の「ライクの森」。人気モデルの市川紗椰（さや）が、自身の特殊なマニアライフを綴るコラムだ。今回は「『マペット・ショー』」について語る。＊＊＊以前もこのコラムで語ったレジェンド人形操り師、ジム・ヘンソン。デヴィッド・ボウイ主演の『ラビリンス』や『セサミストリート』が日本では人気ですが、代表作は『マペット・ショー』。放送開始50周年