株式会社 明治は「明治ミルクチョコレート」の発売99周年を記念した企画「Melody of meiji」で、歌手の藤あや子さんが出演する動画を４月13日（月）より特設サイト上で公開する。 「Melody of meiji」は、世代を超えた12組の豪華アーティストが「チョコレートは明治♪」でおなじみ、いずみたく氏作曲の「明治チョコレートのテーマ」を歌い継ぐ企画。動画は毎月１本ずつ公開され、中森明菜さんとのコラボを皮切りに五木ひろしさん、