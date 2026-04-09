キッチンの引き出しがいっぱいだと道具が出しづらく、探しものも増えてストレスがたまりますよね。そこで「キッチンが使いやすくなる」3つの収納ルールを紹介します。ポイントは「ちょうどいい量をキープする」ことと話す、整理収納アドバイザー1級の岸上のぞみさん（30代）にお聞きしました。1：「ものの仕分け＆分類」で増やさないたくさんのキッチン用品から使うものを探し当てたり、ほかのツールと絡まって取り出しづらかった