新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、J SPORTSのコンテンツを視聴できる「ABEMA de J SPORTS」にて、４月10日（金）に開幕する『2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN CHAMPIONSHIP』より、クォーターファイナル（以下、準々決勝）セミファイナル（以下、準決勝）及びファイナル（以下、決勝）GAME１から１試合ずつ計３試合を無料生中継。まずは年間王者決定戦の幕開けとなる初戦、準々決勝「NECレッドロケッツ川崎 vs 埼玉上尾