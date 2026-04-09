ロハスは6回に好守で大谷の快投をアシスト【MLB】Bジェイズ 4ー3 ドジャース（日本時間9日・トロント）ドジャース・大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、敵地のブルージェイズ戦に「1番・投手」で投打同時出場し、6回4安打1失点と好投した。2勝目の権利を持って降板するも、救援陣が打たれて幻に。チームも逆転負けで連勝は5でストップした。試合後、この日着用した「MR」帽子について話した。試合前の練習から、大谷の帽子の右