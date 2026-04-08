2026年3月11〜15日に、両国国技館にて『ストリートファイター6(スト6)』の世界大会「CAPCOM CUP 12(CC12)」が開催された。CC12は1年間をかけ行われるCAPCOM Pro Tour(CPT)で優秀な成績を収めた48名の選手が招待される大会。優勝者には賞金100万ドル(約1億5900万円)が贈られ、CC12では日本のさはら選手(21歳)が優勝した。【写真】SFLWCで優勝したREJECTCC12で優勝したさはら選手■予選はダブルエリミネーション、TOP16からはBO9のシ