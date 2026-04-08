オランダの人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」は、2026年4月30日（木）から5月13日（水）までの期間限定で京王百貨店新宿店にFlower Miffy Pop-Up Marcheを出店する。＞＞＞フラワーギフトや新商品、特典をチェック！（写真9点）Flower Miffy Pop-Up Marcheでは、母の日の贈り物にぴったりなお手入れ不要のアートフラワーとぬいぐるみのミッフィーのセットギフトのほか、新商品として人気の着せかえほわほわぬ