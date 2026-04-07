サッポロビール（東京都渋谷区）が、映画「シン・エヴァンゲリオン劇場版」で監督を務めた前田真宏さんが描き下ろした「エヴァンゲリオン第13号機」のスペシャルデザインを採用した「サッポロ生ビール黒ラベル『エヴァンゲリオン』デザイン缶」を4月7日に数量限定で発売開始します。【写真】エヴァンゲリオン缶のデザインがもっと気になる！黒ラベルがスニーカーにもなっちゃってた！同商品は、1995年に放送を開始した「エヴ