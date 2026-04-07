3回の内野安打で自己最長41試合連続出塁を更新【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間7日・トロント）ドジャース・大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、敵地で行われたブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で先発出場した。6回に2試合連発となる今季3号を放ち、ロジャースセンターも騒然とした。完全に復調した。初回は中飛だったが、3回の第2打席で投手への内野安打を放ち、自己最長＆日本人2位の41試合連続出塁とした。そ