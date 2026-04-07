3回の内野安打で自己最長41試合連続出塁を更新

【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間7日・トロント）

ドジャース・大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、敵地で行われたブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で先発出場した。6回に2試合連発となる今季3号を放ち、ロジャースセンターも騒然とした。

完全に復調した。初回は中飛だったが、3回の第2打席で投手への内野安打を放ち、自己最長＆日本人2位の41試合連続出塁とした。そして6-1で迎えた6回だ。カウント2-1から左腕マンティプリーの低めシンカーを振り抜いた。飛距離414フィート（約126.2メートル）、打球速度107.8マイル（約173.5キロ）、角度25度の一発をバックスクリーンに叩き込んだ。

昨年のワールドシリーズで激闘を繰り広げたライバル相手の一発。敵地からもブーイングが鳴り響き、岡本和真内野手も驚きを隠せなかった。

開幕から6試合連続ノーアーチで長打も打点もゼロだったが、4日（同5日）のナショナルズ戦で元巨人のマイルズ・マイコラス投手から今季1号を放つと、5日（同6日）の同カード最終戦でも前巨人のフォスター・グリフィン投手から一発を叩き込んだ。

試合前の時点で33打数9安打の打率.273、2本塁打6打点、OPS.880をマークしていた。また、投手としては9日（同10日）のブルージェイズ戦で今季2度目となる先発登板が予定されている。（Full-Count編集部）