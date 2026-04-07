多くの小学校で新学期が始まりました。学校の授業が少しずつ複雑になり、子どもが授業についていけなくなったり、自我がしっかりと芽生え始めたりする時期は「小3の壁」と呼ばれており、学校生活での難しさを感じることがあります。その時期に、ただ叱るだけではなく保護者としてどのような声掛けをするのが重要なのでしょうか。探究型学習に特化した民間学童保育である「ユレカアフタースクール」（東京都江東区）校長の鶴原頌