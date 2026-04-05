7回2死一、二塁からペルドモのスライダーを“片手一本”で左翼へ■日本ハム ー オリックス（5日・エスコンフィールド）日本ハムの万波中正外野手が5日、エスコンフィールドで行われたオリックス戦で勝ち越しの5号3ランを放った。チームはこれで開幕から9試合連続本塁打で、12球団ダントツの21発目となった。2-2の7回2死一、二塁だった。万波がペルドモの外角スライダーに泳がされながらも最後は左手一本で左翼席へと運び、リー