イランに対して振り上げた拳をいかに収めるのか……そのタイミングやロジックに世界が瞠目するなか、アメリカ国内はいつの間にか、遠い中東でのできごとなど気にしていられないほど厳しい状況に陥っている。その図式を、人気医療ドラマ『ザ・ピット』を引きながら解題する。