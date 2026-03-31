レバレジーズは3月25日、同社が運営する新卒学生向けキャリア支援サービス「キャリアチケット就職」を通じ、2027年3月卒業予定の大学生・大学院生381人を対象に実施した就職活動の実態調査の結果を発表した。調査では、応募企業数を絞り込む傾向や、昇進に慎重な姿勢を示す学生が少なくない実態が明らかになった。2027年卒就職活動の実態調査○情報収集の手段はナビサイトが50％以上、エージェント利用は20％台就職先を決定するま