インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは「うさぎ顔でかわいい女性芸能人」ランキングを投票で募っています。2026年3月31日時点で集まった1767票でのランキングを紹介します。【1〜10位】4位は《ついつい守ってあげたくなる感じ》の俳優！TOP5を全部見る！3位は俳優の吉岡里帆さんでした。回答者からは「ふわっとしたような雰囲気と、お姉さんぽさが魅力