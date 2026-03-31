三塁守備で華麗なプレー【MLB】ロッキーズ 14ー5 ブルージェイズ（日本時間31日・トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手は30日（日本時間31日）、本拠地でのロッキーズ戦で美技を披露した。三塁線の打球にダイブすると、すぐさま起き上がって正確な送球を投じた。日本からやってきた“ルーキー”に米記者たちが称賛の声をあげた。8点ビハインドの7回、ロッキーズのベックが放った打球が三塁線を襲う。岡本はこれに飛びつく