開幕から3試合を終えて1安打とスロースタートドジャース・大谷翔平投手に関するMLB公式SNSの投稿が、ファンの間で議論を呼んでいる。開幕戦で見せた何気ない仕草を切り取った動画が公開されたが、日本のファンがほっこりする一方で、米国のファンからは不満の声が続出している。話題の起点となったのは、26日（日本時間27日）に本拠地で行われたダイヤモンドバックスとの開幕戦での出来事だった。初回の第1打席で右前打を放っ