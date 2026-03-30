開幕から3試合を終えて1安打とスロースタート

ドジャース・大谷翔平投手に関するMLB公式SNSの投稿が、ファンの間で議論を呼んでいる。開幕戦で見せた何気ない仕草を切り取った動画が公開されたが、日本のファンがほっこりする一方で、米国のファンからは不満の声が続出している。

話題の起点となったのは、26日（日本時間27日）に本拠地で行われたダイヤモンドバックスとの開幕戦での出来事だった。初回の第1打席で右前打を放って出塁した大谷は、一塁ベース上で三塁側ベンチに向かって両手を上げて上体を傾けるポーズを披露した。その際、すぐ横にいた一塁手のサンタナが突然の動きに驚いてビクッと反応したシーンを、MLB公式インスタグラムが動画で公開した。

ドジャースは開幕3連勝の好スタートを切り、大谷も3試合すべてで出塁してチームの勝利に貢献している。ただ、打撃成績としては3試合を終えて1安打にとどまっており、圧倒的なパフォーマンスを期待する声からすれば物足りない数字だ。

スター選手を大々的に扱うMLBのスタンスに対し、SNS上の米ファンからは冷ややかな声が相次いでいる。「これってオオタニのファンアカウントだと思ってた」「どうでもよくない？」「シーズンが始まったばかりなのにもうオオタニの投稿かよ」「これ、もう3回目の投稿」「もう隠そうともしてないじゃん」「ヨイショしすぎ」「ここ、ずっとショウヘイをべた褒めしてるよね？」といった声が寄せられた。

もっとも、MLB公式SNSが大谷を頻繁に扱うのは今回に限った話ではない。あまりにも周囲が求めるハードルが高いゆえの、スターだからこそ起きた“事件”と言えそうだ。（Full-Count編集部）