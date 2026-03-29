8回に2試合ぶりの逆転2号2ラン「勝ってスイープを達成できたことは最高にクールなことだ」【MLB】ドジャース 3ー2 Dバックス（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャースのウィル・スミス捕手は28日（日本時間29日）、本拠地のダイヤモンドバックス戦で逆転2号2ランを放ち、開幕3連勝へ導いた。31歳の誕生日。自らのボブルヘッド（首振り人形）が来場者配布された一戦で結果を出し、「勝ってスイープを達成できたことは最高にクー