31歳の誕生日＆ボブルヘッドデー＆試合前に娘が始球式【MLB】ドジャース 3ー2 Dバックス（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャースは28日（日本時間29日）、本拠地のダイヤモンドバックス戦に3-2で逆転勝利を飾った。勝利の立役者は8回に逆転2ランを放ったウィル・スミス捕手。「一番勝負強いのでは？」「役者が違う」とファンも最敬礼している。5回まで得点ができなかったドジャースだが、6回にフレディ・フリーマン内野手の