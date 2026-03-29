大谷は3試合で8打数1安打の打率.125【MLB】ドジャース 3ー2 Dバックス（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャースは28日（日本時間29日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に逆転勝利し、開幕3連勝を飾った。試合後はデーブ・ロバーツ監督が取材に応じ、開幕3連戦で8打数1安打だった大谷翔平投手について言及した。大谷は初回先頭、四球で出塁。昨年8月24日のパドレス戦から続ける連続試合出塁を34に伸ばした。なお、自己最長