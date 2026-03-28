横断中の自転車に衝突2歳と5歳の男の子の母親（39）が死亡 昨年（2025年）5月7日午前7時43分頃、香川県高松市番町の交差点で、高松市の女性会社員（当時20）が運転する軽乗用車が自転車に衝突。 【この記事の画像を見る】2025年事故当時ゆがんだ自転車前部の壊れた軽乗用車事故のあった横断歩道 自転車を運転していた女性（当時39）が死亡し、一緒に乗っていた当時2歳と5歳の子ども2人がけがをしました。 高松地方裁判