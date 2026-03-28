サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、配線をすっきり整えながら、サウンドバーや周辺機器を壁面にスマート設置できるフック付き壁掛けシェルフの「100-MRSH230BK（60cm）」と「100-MRSH231BK（100cm）」を発売した。本製品は、テレビ周辺機器や小物を壁面にすっきり設置できる壁掛けシェルフ。サウンドバーの設置台としてはもちろん、外付けHDDやゲーム機、ガジェット類の収納にも対応。床置き