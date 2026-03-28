四球で出塁後に一塁塁審から“プレゼント”【MLB】ドジャース 5ー4 Dバックス（日本時間28日・ロサンゼルス）緊迫の試合中に人柄があふれた。ドジャース・大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で出場。3打数無安打1四球に終わったが、走者を進めるチーム打撃で勝利に貢献した。接戦を展開しているなか、大谷は一塁ベース上で驚きの行動をとっていた。3回1死で迎えた第2打