ライターとして活動するべっこうあめアマミさんは、重度知的障害を伴う自閉症の11歳の息子ときょうだい児である7歳の娘を育てながら、発達障害や障害児育児に関する発信を続けています。【画像で見る】「えっ…？そうだったの……？」 これが「発達障害児」にみられることのある行動です（5つ）現在、アマミさんの息子は特別支援学校の5年生です。アマミさんによると、就学前は「特別支援学校か、支援級（特別支援学級）か」で