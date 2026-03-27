気づけばカバンの中がパンパン。探しものが見つからず、ゴソゴソと漁っていませんか？そんななか、中身を基本的に5個とコンパクトにできているのは、3児の母で整理収納アドバイザー1級の高岡麻里恵さん。そんな高岡さんの「バッグの中身」と、「ものを減らして身軽に過ごす」コツを教えてもらいました。アラフォーの「バッグの中身」5つ私のバッグの中身は、基本的にこの5つです。【写真】アラフォー3児の母の「バッグの中身」5