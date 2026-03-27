オープン戦で好投投手のシーズン明暗オープン戦で多くの試合に登板した投手は、レギュラーシーズン開幕後もブルペンの一角として期待される傾向にある。2025年のオープン戦でチーム内最多登板を記録した投手の顔ぶれと、開幕後の成績を比較し、重用がそのまま活躍につながったかを検証する。日本ハム・齋藤友貴哉投手はオープン戦で防御率5.40と振るわなかったが、シーズンでは47試合で防御率1.35と圧倒的な投球を披露。ポスト