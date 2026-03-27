歌舞伎俳優の片岡愛之助が26日、オフィシャルブログを更新。新橋演舞場での公演が最終日を迎えたことを報告し、心境をつづった。 愛之助は歌舞伎版「ルパン三世」第２弾「流白浪燦星碧翠（へきすい）の麗城」で流白浪燦星（ルパン三世）、石川五ェ門の二役を演じている。 この日、「ラストの二回公演」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「さぁ、新橋演舞場の最後の二回公演です！」と切り出し、「なんだかあっという間