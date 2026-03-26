エレコムは、公式Xで無線LANルーターの使用期間を調べるアンケートを実施した。調査は3月17〜19日に行われ、1571人が回答した。●半数以上が「4年以内」に買い替えエレコムが実施したアンケートによれば、回答者のうち半数以上が無線LANルーターを4年以内に買い替えており、利用者の多くが適切なタイミングで更新していることが分かったという。一方で、約3割は5年以上使い続けており、機器の寿命・通信規格・セキュリティー面