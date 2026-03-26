日清ヨーク株式会社は、「十勝のむヨーグルト」が「刀剣乱舞 ONLINE」とコラボレーションした「十勝のむヨーグルト 腸活には、双（ダブル）の菌キャンペーン」を４月５日（日）より実施する。第一弾コラボでは累計出荷数690万本超。今回はそこからさらにパワーアップ。まずは、対象商品を購入して応募した方全員に「刀剣乱舞 ONLINE」のゲーム内で使えるオリジナルの便利道具をプレゼント。新アイテムとして『十勝のむヨーグルト