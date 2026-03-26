ヤクルトなどで21年間プレー…野口寿浩氏が教える不利を有利に変える配球論バッテリーにとって「カウント3-1」（3ボール・1ストライク）は、四球を避けようと甘く入ったボールを痛打されやすい、苦しいカウントだ。しかし、ヤクルトなど4球団で21年間捕手を務めた野口寿浩さんは「相手が圧倒的有利なカウントだからこそ、やりようがある」と語る。名将・野村克也監督の下で「ID野球」を学んだ野口さんは、この状況をピンチではな