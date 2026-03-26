ヤクルトなどで21年間プレー…野口寿浩氏が教える不利を有利に変える配球論

バッテリーにとって「カウント3-1」（3ボール・1ストライク）は、四球を避けようと甘く入ったボールを痛打されやすい、苦しいカウントだ。しかし、ヤクルトなど4球団で21年間捕手を務めた野口寿浩さんは「相手が圧倒的有利なカウントだからこそ、やりようがある」と語る。名将・野村克也監督の下で「ID野球」を学んだ野口さんは、この状況をピンチではなく、打者を打ち取る絶好のチャンスと捉えている。

打者にとって「3-1」は、絶好球を待って「一発打ってやろう」と気持ちが大きくなる場面だ。野口さんは「いやらしい気持ちが出て、ガーンと大振りしてホームラン打ってやろうと思いませんか」と指摘する。この心理こそが、実はバッテリーにとってのチャンスになる。大振りになってミート力が落ちる、この打者の「色気」を逆手に取ることが、不利を覆す鍵だ。

例えば、打者の待ち球を少しだけ外すこと。真っすぐを待つ打者に、スピンの効いた高めの直球でファウルを打たせたり、シュートやツーシームなど、打者をえぐる球種で芯を外し、ボテボテのゴロに仕留めたりする。「気持ちが大きくなってる分、バットが止まらない」ため、変化球で空振りも奪いやすい。打者の反応をここまでによく観察し、狙いから少しずらす意識が大切だ。

四球を怖がってど真ん中に投げるのは危ないが、厳しすぎるコースに構えるのも逆効果だ。野口さんは「ど真ん中ではない、ギリギリでもない、その中間みたいな」打者がつい手を出したくなる絶妙なコース構えるという。「ちょっと甘め」への制球がミスショットを誘う武器になる。

制球に苦しむ投手の場合、打者は「四球が選べる」と考えて手を出してこないことも多い。その際は「ストライクが取れる球種なら何でもいい」と割り切り、ど真ん中に構える勇気も必要だ。一方で、高い制球力を持つ投手なら、あえて3ボールにして打者を油断させ、より楽にストライクを取りにいくという、プロならではの高度な駆け引きも存在するという。

「やりようはたくさんある」と野口さんの言葉通り、3-1のカウントはバッテリーの知恵次第で結果がガラリと変わる。四球を怖がりすぎず、打者の心の揺れを冷静に見ることができれば、ピンチを楽に切り抜けられるようになるだろう。工夫して打ち取る楽しさを知れば、野球がもっと面白くなるはずだ。（First-Pitch編集部）