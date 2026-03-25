エ軍実況が大谷翔平による“恩恵”を紹介した【MLB】エンゼルス 3ー0 ドジャース（日本時間25日・ロサンゼルス）経済効果は計り知れない。ドジャース・大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、本拠地でのエンゼルスとのオープン戦に「1番・投手」で投打同時出場した。敵軍実況はパフォーマンス以外の一面にも注目した。先発のマウンドに立った大谷は初回から衝撃のパフォーマンスを披露した。3回を終えた時点で6者連続を含む8奪