新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は４月11日（土）に開局10周年。それを記念し、４月11日（土）午後３時から12日（日）夜10時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。番組内の企画にて『「愛のハイエナ特別編」あつまれ ハイエナの森』、さらに『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』を生放送することを決定した。 特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らし