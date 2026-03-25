10代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」を運営するワカモノリサーチ（東京都杉並区）が「最強のみそ汁の具」について調査を実施。その結果をランキング形式で公開しました。【1〜9位】意外な《具材》もランクイン？TOP9を全部見る！調査は2025年10月25日から11月15日、全国の現役高校生を対象にインターネットで行われました。計307人から有効回答を得ています。3位は「ダイコン」で、