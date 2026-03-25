25日から全国で放送される「ユンケル黄帝」の「点描写」篇佐藤製薬はミニドリンク剤「ユンケル黄帝」の新テレビCM「点描写」篇を25日から全国で放映開始する。メジャー開幕に合わせた展開で、ブランドアンバサダー2年目となるドジャースの山本由伸投手が出演している。新CMでは「前に進むためのいちばんの壁は、疲れかもしれない」というナレーションのもと、山本が真剣な表情でピッチングを披露。壁に投球をぶつけた跡が点字