述べた私見「WBCで勝つことだけ考えると」【MLB】 ドジャースー エンゼルス（日本時間25日・ロサンゼルス）エンゼルスの菊池雄星投手が24日（日本時間25日）、ドジャースとのオープン戦前に取材に応じた。野球日本代表「侍ジャパン」がワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で8強で敗退したことを受け、日本球界への“提言”がとびだした。メジャーでは今季からABS（自動ストライク・ボール判定システム）が導入される。