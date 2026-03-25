投球時の“エネルギーロス”防止…体幹を強化する「大の字プッシュアップ」投球で腕の力に頼ってしまい、肩や肘を痛める選手は多い。回転と腕振りを支える筋出力を高め、エネルギーロスを防ぐ強い体を作るにはどうすればいいのか。首都圏を中心に年間20校以上を指導するトレーニングコーチの塩多雅矢さんは、体幹部を引き締めるドリル「大の字プッシュアップ」を推奨している。投球動作において、腕だけを振ろうとすると体に負