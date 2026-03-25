投球時の“エネルギーロス”防止…体幹を強化する「大の字プッシュアップ」

投球で腕の力に頼ってしまい、肩や肘を痛める選手は多い。回転と腕振りを支える筋出力を高め、エネルギーロスを防ぐ強い体を作るにはどうすればいいのか。首都圏を中心に年間20校以上を指導するトレーニングコーチの塩多雅矢さんは、体幹部を引き締めるドリル「大の字プッシュアップ」を推奨している。

投球動作において、腕だけを振ろうとすると体に負担がかかる。多くの子どもは、リリース時に肘を前に突き出すようなNG動作「肘抜け」になりがちだ。体の横でしっかりリリースするには、適切な位置で押す力をつけることが大前提となる。そのために腕で地面を押す力を高めることが重要だ。

そこで、塩多さんが提案するのが「大の字プッシュアップ」。まずはうつ伏せになり、両腕を広げて大の字の姿勢をとる。次に肘を軽く曲げ、体を持ち上げていく。下腹部を締め、手で地面を押した時に体全体を少し丸める形にするのがポイントだ。

腕が疲れるというより、お腹でしっかり押せている感覚が重要になる。「下っ腹で支えている感覚が8割くらいになると最高です」。筋力的に体が上がらない場合や難しく感じる場合は、膝をつけた状態からスタートして強度を下げると上がりやすくなる。

注意したいのは、胸が先に上がってお尻側から上がろうとする動きだ。骨盤が前傾すると腕で押せなくなり、肩や肘にストレスが強くかかってしまう。膝をつけて行う場合も下腹部への意識づけを忘れてはいけない。下腹部に力を入れる感覚を掴むことで、球速アップに繋がるフォーム構築に繋がっていく。（First-Pitch編集部）