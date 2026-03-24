西鉄によりますと、24日午後8時すぎ、天神大牟田線の味坂駅と宮の陣駅の間で、人身事故がありました。この影響で、西鉄小郡駅と宮の陣駅の間で運転を見合わせていましたが、午後10時15分ごろから順次、再開しています。人身事故が起きたのは、西鉄福岡（天神）駅行きの5両編成の急行列車です。乗っていたおよそ200人にケガはないということです。警察によりますと、現場で女性1人の死亡が確認されています。