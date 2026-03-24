トヨタ自動車グループのトヨタ不動産などの陣営は24日、トヨタの源流企業、豊田自動織機の非公開化に向けた株式公開買い付け（TOB）が成立したと発表した。東京証券取引所プライム市場などから上場廃止となる見通し。