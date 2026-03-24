3月29日の西武戦に登場…小川彩、柴田柚菜らがセレモニアルピッチロッテは29日の西武戦（ZOZOマリンスタジアム、午後2時）に、人気アイドルグループ「乃木坂46」の野球好きメンバーが集まるユニット「乃木坂野球部」が来場すると24日に発表した。当日はセレモニアルピッチやイニング間の演出に出演するほか、歌唱パフォーマンスも披露するという。スタジアムを訪れるのは小川彩、金川紗耶、黒見明香、柴田柚菜、瀬戸口心月、長