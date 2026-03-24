昨季は2軍で2勝2敗、1セーブ、防御率3.76ヤクルトは24日、球団ホームページで廣澤優投手の支配下登録を発表した。背番号は「70」に決定した。24歳の廣澤は日大三高、JFE東日本、四国IL・愛媛を経て2024年育成ドラフト2位で入団した。ルーキーイヤーの昨季は2軍で26試合に登板し、2勝2敗、1セーブ、防御率3.76だった。オープン戦では5試合に登板し防御率9.00。廣澤は球団ホームページで「今まで支えてくださった方々全員に