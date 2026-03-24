中国は名目GDPでアメリカに次ぐ世界2位に位置している。評論家の白川司さんは「中国国内では、アメリカと対等な大国になったと自己評価しているようだが、このように実力を過大評価する国家ほど危険だ」という――。写真提供＝新華社／共同通信イメージズ2026年3月5日、江蘇省代表団の討議に参加した習近平氏。習近平中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席は5日午後、自らが所属する第14期全国人民代表大会（