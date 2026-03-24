中国では今、金投資ブームが国民をのみ込んでいる。中国人民銀行が金の買い増しを続けるなか、主婦から若者まで投資に殺到。だが「安全資産」のはずの金は、わずか1日で9％暴落する凶器に変わった。国家の思惑と個人の欲望が交差する市場で踊らされた人々を、海外メディアが報じている――。写真＝iStock.com／PeopleImages※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／PeopleImages■1日で9％急落、金は「安全資産」か金相場の乱高