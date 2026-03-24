西武などでプレーした杉本氏が振り返る野球人生の始まり西武、中日、ダイエーの3球団で活躍した左腕が杉本正氏（野球評論家）だ。1980年ドラフト3位で大昭和製紙から西武に入団し、デビュー戦で完封勝利を飾るなど1年目から実力を発揮。その後、移籍した中日では1987年にキャリアハイの13勝をマークした。引退後も西武・松坂大輔投手を指導したことなどでも知られる理論派だが、“野球人生”のスタートは左利きの三塁手だったと