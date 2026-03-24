佐々木はエンゼルスとのオープン戦に先発…OP戦3試合で防御率13.50【MLB】 ドジャースー エンゼルス（日本時間24日・ロサンゼルス）ドジャースは23日（日本時間24日）、本拠地でエンゼルスとのオープン戦に臨む。試合前にはデーブ・ロバーツ監督が取材に応じ、この日先発する佐々木朗希投手について言及した。佐々木は昨季5月に右肩インピンジメント症候群で離脱。9月末の復帰後はリリーフとして活躍したが、今季は再び先発に