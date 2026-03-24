佐々木はエンゼルスとのオープン戦に先発…OP戦3試合で防御率13.50

【MLB】 ドジャースー エンゼルス（日本時間24日・ロサンゼルス）

ドジャースは23日（日本時間24日）、本拠地でエンゼルスとのオープン戦に臨む。試合前にはデーブ・ロバーツ監督が取材に応じ、この日先発する佐々木朗希投手について言及した。

佐々木は昨季5月に右肩インピンジメント症候群で離脱。9月末の復帰後はリリーフとして活躍したが、今季は再び先発に戻る。しかし、スプリングトレーニングではなかなか結果が残せず、3試合登板で1勝0敗も防御率13.50。

それでも、開幕ローテーション入りを果たしており、30日（同31日）の本拠地ガーディアンズ戦での先発登板が予定されている。キャンプでは不振が続くものの、ロバーツ監督は「ロウキは登板する度によくなっている。速球やスプリットの制球、そしてスプリットの使い方がよくなった。それは心強いことだ」と笑顔を見せた。

一方で「効率面で言えば制球力はまだ足りていないけど、彼の才能や（最近の）傾向を考慮すれば、大いに期待している」と、球界最高のトップ・プロスペクトとして評価された右腕を信じているようだ。

今季はフォーシーム、スプリッターに次ぐ球種としてスライダーの習得に励んできた。指揮官は「彼はもっと自信をつけないといけないと思う。まだ到達していない。捕手陣は彼の自信を高めようとしてくれている。彼もそれ（スライダー）を使うことを意識しないといけない。狙いを定められないように、様々な球種を使わないといけない。間違いなく（ピッチミックスは）まだ（改善できる）」と注文をつけた。（Full-Count編集部）